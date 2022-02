Udinese – Top e Flop del match? ci sono pochi dubbi!

Alla Dacia arena è andato in scena il match tra i bianconeri guidati da Cioffi e i biancocelesti comandati da Sarri. Il match non finisce nè con vincitori nè vinti, perchè termina 1-1 . Un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre. L' Udinese sale a quota 25 punti in classifica a +3 punti sul quartultimo Venezia . Invece i biancocelesti raggiungono 43 punti a solo meno uno dal quinto posto.

Le marcature le apre l'MVP di giornata: Gerard Deulofeu. Appena iniziata la gara, al quinto minuto su un cross di Molina, svetta di testa Perez, che l'appoggia e lo spagnolo non deve far altro che spedirla in porta. L'ex Barcellona però continua a creare occasioni da goal. Al diciassettesimo minuto la seconda punta porta a spasso mezza difesa biancoceleste e appoggia in area piccola un cioccolatino da scartare a Makengo. Il francese però a porta praticamente vuota spara alto, e lo spagnolo vede infrangersi tutto quello che aveva fatto in precedenza. Nel secondo tempo però il mister Cioffi decide a sorpresa di toglierlo. Ma quando è stato in campo, Deulofeu è stato il migliore. Ora però andiamo a scoprire il peggiore in campo.Ecco chi è il Flop<<<