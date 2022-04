Bologna – Udinese / Ecco il top & flop della partita di oggi! Siete d’accordo?

La 34esima giornata di Serie A ci ha regalato un bellissimo spettacolo alla stadio Dall'Ara. Qui Bologna ed Udinese, tredicesima contro dodicesima, si sono date battaglia per tutti i novanta minuti.

La prima frazione di gioco si è conclusa sull'1 a 1 con i gol dei due esterni sinistri, Hickey prima e Udogie poi. Nel mezzo il cartellino giallo a Perez, che peserà in vista del prossimo match. I secondi 45 minuti si sono svolti sulla falsariga dei primi. Stavolta è l'Udinese ad andare in vantaggio con Success per essere ripresa da Sansone che sigla il definitivo 2 a 2.