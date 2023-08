Udinese-Juventus | Il Top e il Flop del primo incontro di campionato

Scopri assieme a noi il migliore ed il peggiore della prima partita di campionato. Ci sono state delle sorprese

Non l'avvio sperato per gli uomini di Sottil che già dopo 3' minuti sono stati costretti a rincorrere. E pure le premesse erano tutt'altro che queste. Dopo pochi istanti i ragazzi di Allegri sono passati in vantaggio con il gol di Chiesa. Il raddoppio, firmato Vlahovic, è arrivato al 18' su rigore. Infine, Rabiot ha chiuso i conti a fine primo tempo. Ma vediamo il migliore ed il peggiore di questa assurda sfida.

Top - L'uomo più chiacchierato dell'estate bianconera è anche il migliore dei suoi in una serata da incubo come questa. Samardzic ha una qualità diversa, imprescindibile per le sorti degli uomini di Sottil. Pericolosità da fuori e rifinitura pregiovole le doti del trequartista serbo, capace di dare una scossa ai friulani. Ora vedremo quale sarà il suo futuro.

Il Flop — Flop - Il peggiore della serata è sicuramente Jaka Bijol. In ritardo nell'uscire sul primo gol di Chiesa, si perde totalmente Rabiot in occasione del terzo. Una partita no che però adesso deve essere dimenticata in fretta. Anche perchè, senza Becao, ora è lui il leader della retroguardia.