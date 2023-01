Udinese Empoli / Il TOP e il FLOP del match: quanto era mancato Destiny

L'Udinese ha la pareggite. La squadra di Sottil ha le idee chiare, senza riuscire però a sfondare il muro issato dai toscani e ad andare oltre all'1-1 finale. Pereyra risponde al gol in avvio di Baldanzi ed evita un ko che sarebbe stato più che beffardo. E' davvero difficile trovare il "flop" della gara. Per questo motivo, dopo aver indicato il top, ci focalizzeremo non su chi ha giocato male ma piuttosto su chi ha giocato meno bene.