Udinese – Empoli | Ecco il top e flop della gara di oggi! Siete d’accordo?

Una partita difficile, l'avevano detto tutti nell'ambiente friulano. Ed il primo tempo contro l'Empoli si è rivelato proprio così. È vero che l'Udinese dopo 45 minuti comanda la gara 1 a 0 ma oltre alla sfortunata autorete di Ismajli non c'è molto da segnalare. Le due compagine si sono equivalse sotto molti aspetti, dal numero di tiri in porta fino a quello dei calci d'angolo.

Il secondo tempo l'Udinese è venuto fuori grazie al suo numero 10. Prima realizza una splendida rete per portare in vantaggio i suoi, poi dopo il gol subito non si arrende ed offre la palla perfetta per Pussetto. Sul 3 a 1 la partita sembra chiusa definitivamente. Ma qualcuno non la pensa così. Samardzic appena entrato estrae dal cilindro un super gol da fuori su cui Vicario non può nulla.