Udinese-Lazio | Il top e il flop: Silvestri salva la faccia, Samardzic non c’è

L'Udinese esce sconfitta dalla Dacia Arena e dice addio all'ottavo posto. Oggi la Lazio è riuscita a sfruttare al meglio l'errore di Masina sul rigore e a trasformarlo con Immobile. Da quel momento in poi i biancocelesti non hanno fatto altro che amministrare il vantaggio. I bianconeri adesso devono riorganizzare le idee e soprattutto sperare di recuperare qualcuno in questo finale di stagione. La squadra di Mister Andrea Sottil con queste prestazioni non potrà ambire a niente più che l'attuale posizione in classifica. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere il top ed il flop di questo match.