Udinese A-Udinese B / Ecco il top e il flop: ci sono pochi dubbi!

Oggi alle 15.00 alla Dacia Arena si sono affrontate due squadre miste, con giocatori sia della prima squadra che della primavera dell'Udinese. La gara che è durata poco più di 60 minuti è finita 1-1. Le due formazioni, una in giallo e l'altra in bianco, si sono date battaglia in due tempi da 30 minuti.