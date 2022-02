News Udinese – Il top di questo incontro: “Fermato dalla sfortuna”

Il team bianconero, ieri sera, ha giocato un match di tutto rispetto. Andiamo a vedere chi è il top di questo incontro: giocatore unico

La squadra bianconera ha ricominciato la sua marcia verso la salvezza . Tutto il team sembra essere unito e coeso verso questo unico obiettivo, anche se per raggiungere questo obiettivo bisogna agire passo dopo passo. Il pareggio di ieri sicuramente ha aiutato a dare morale ai giocatori, dato che è arrivato contro un team che sta lottando per le posizioni di vertice, ma alla fine il vantaggio sulle zone basse della classifica resta risicato . Sono quattro i punti che separano dal Cagliari, squadra che giocherà questa sera contro il Napoli. Intanto andiamo a vedere chi è stato il migliore in campo nel match di ieri sera, una vera e propria forza della natura. Parliamo di un giocatore capace di fare la differenza .

Senza nessuna ombra di dubbio il premio come migliore in campo può essere assegnato solo a lui: Nahuel Molina. Quella di ieri è stata una partita incredibile da parte dell'esterno argentino, che è stato fermato soltanto dalla sfortuna (dopo vedremo perché). Nel primo tempo, nonostante la posizione in campo, ha servito un pallone perfetto per Nehuen Perez che l'ha recapitato a Deulofeu ed ha trasformato per l'1-0 iniziale. Ha dato parecchio filo da torcere anche a Felipe Anderson, inscenando uno dei duelli più belli di tutto l'incontro. Vediamo, però, perché il difensore bianconero è stato sfortunato.