Udinese – La sfida contro il Torino a pari punti: i dati delle squadre

La sfida contro il Torino presenta delle somiglianze in alcuni dati importanti per analizzare meglio le due squadre

L'obiettivo del decimo posto è conteso da almeno tre squadre: Torino e Udinese a 40 punti , segue il Genoa a 39 . Lunedì prossimo avremo quindi uno scontro diretto per tale posizione. La squadra di Runiaic e quella di Vanoli hanno diversi dati in comune che rendono la sfida leggermente più interessante.

Ad esempio la cifra dei goal fatti è la stessa: 36 reti in campionato per tutte e due le rose. Molto differente è quella dei goal subiti. Il Torino presente ben 37 reti incassate contro le 46 bianconere . Tale dato renderebbe più agile ai granata centrare la decima posizione in caso di pari punti, laddove venisse contata la differenza reti.

Anche lo storico recente è abbastanza negativo. Per i friulani le 4 sconfitte consecutive pesano come un macigno, mentre per il Torino si parla di una striscia di partite che comprende tre pareggi una vittoria e una sconfitta. Si tratta di due squadre che segnano poco e che vengono da due periodi abbastanza incerti, pertanto Lunedì prossimo potremmo assistere ad un buon spettacolo.