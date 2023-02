Torino-Udinese / Il commento dell’incontro: serve una netta sterzata

Il secondo tempo

Nella seconda frazione ci si aspettava una ripresa da part della società guidata dai Pozzo, ma è ancora stato un vero e proprio monologo a tinte granata. La società di Torino ha preso il pallino del gioco ed alla fine si è anche portato in vantaggio. La rete arriva da una delle grandi conoscenze del nostro calcio, stiamo parlando di Yann Karamoh che dopo aver trovato i primi minuti in Coppa Italia, sta trovando grande spazio anche in campionato. Subito dopo la rete, però, è dovuto uscire dal campo per infortunio. Da quel momento in poi è partita una vera e propria rincorsa per provare in tutti i modi a trovare la rete del pareggio, ma ogni tentativo è stato vano. La sconfitta odierna sicuramente brucia e pesa sotto tutti i punti di vista.