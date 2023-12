Torino-Udinese 1-1 / Le dichiarazioni di Juric: “Fortunati nel finale…”

Alla fine della sfida di campionato ha detto la sua il tecnico dei granata Ivan Juric . Un pareggio che non fa comodo a nessuna delle società. Adesso non possiamo fare altro che passare alle sue dichiarazioni.

Mancava solo l'ultimo passaggio oggi?

"La squadra asta bene in campo, ha dominato e giocato come doveva giocare. Non abbiamo subito contropiedi contro un team che ha giocatori veloci e forti fisicamente. Con il passare dei minuti siamo andati sempre meglio, poi alla fine in realtà ci è andata bene non perderla. La squadra ha fatto una grande gara, ci è mancato l'ultimo passaggio, il tiro e sbagliando anche tanti calci d'angolo".