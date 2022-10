Udinese-Torino / Ecco il direttore di gara: tutti i precedenti con i friulani

La squadra di Sottil vuole rilanciarsi il prima possibile dopo la sconfitta in Coppa. Arriva la grande occasione davanti al proprio pubblico

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di una squadra che è uscita delusa e inaspettatamente dalla Coppa Italia ma vuole continuare a fare la differenza. La prima occasione per riprendersi arriverà proprio domani alle 12 e 30 quando si scenderà in campo per il lunch match contro il Torino di Ivan Juric. Le due società sono pronte e tutte e due vorranno portarsi a casa i tre punti. Un match che sicuramente ci farà divertire e che difficilmente potrà essere scontato dal primo minuto. Nelle ultime ore, inoltre, è stato deciso il direttore di gara dell'incontro. Ecco di chi stiamo parlando.

L'arbitro scelto per il match di domani è Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Al suo fianco ci saranno come assistenti Margani e Vecchi. Il quarto uomo invece sarà Cosso. Per quanti riguarda la tecnologia, il VAR sarà diretto da La Penna ed assieme a lui ci sarà l'assistente Di Martino. Una gara che promette spettacolo affidata ad un arbitro che sta continuando a crescere negli organigrammi della massima serie del calcio italiano. Andiamo a vedere tutti i precedenti del direttore di gara con le due squadra che si affronteranno.

Tutti i precedenti — Tra Marchetti e l'Udinese sembra esserci una buona sintonia, visto che nei precedenti tre incontri diretti dall'arbitro troviamo una vittoria (contro l'Empoli per 4-1 l'anno scorso) e due pareggi. Se parliamo di Torino, invece, cambia tutto. Al momento non sono ancora stati diretti degli incontri del team piemontese dal direttore della sezione di Ostia. Una prima volta che potrebbe essere sia felice che tutt'altro per i tifosi granata. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le novità di formazione. L'Udinese è una squadra che non vede l'ora di scendere sul campo da gioco e fare la differenza dopo un brutto risultato in Coppa. Ecco le possibili scelte di Sottil <<<