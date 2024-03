Udinese-Torino / Da esubero a protagonista, ecco la sfida dell’ex Masina

Il Torino continua a lavorare assieme all'Udinese per la sfida di questo sabato pomeriggio. Ecco il punto sull'ex più importante

Da esubero a titolarissimo, Adam Masina è l'esempio perfetto di come l'ambiente può cambiare tutto nelle sorti di un calciatore. Con la maglia dell'Udinese ha trovato spazio da titolare in una sola occasione (proprio qualche giorno prima della sua definitiva partenza). Con il Toro è un perno centrale della formazione.

Le due squadre parlano già di possibile riscatto definitivo, anche se al momento ci sono ancora tantissime partite da giocare. Vedremo se effettivamente il rendimento continuerà ad essere di un livello elevatissimo come messo in mostra fino ad ora. Sicuramente questo sabato farà di tutto per prendersi una vera e propria rivincita.