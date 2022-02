Udinese – Torino / Le formazioni ufficiali: Cioffi cambia in difesa

Uscite le formazioni ufficiali, il tecnico bianconero cambia più di qualcosa. Una vera e propria rivoluzione nel reparto difensivo

I bianconeri cambiano tutto in difesa si può parlare di una vera e propria rivoluzione. Arriva l'esordio per Pablo Marì, ma allo stesso tempo si accomodano in panchina sia l'argentino Nehuen Perez che il capitano Bram Nuytinck. Anche sulla fascia destra c'è una sostituzione inattesa, molto probabilmente Nahuel Molina non è al meglio ed al suo posto ci sarà il giovane francese Brandon Soppy. Per quanto riguarda l'attacco, alla fine sarà Isaac Success ad affiancare la prima punta portoghese Beto. Anche il Toro cambia ben due terzi della sua difesa titolare, senza Bremer in panchina va Djidji e al suo posto Zima assieme a Buongiorno. Nel resto del campo viene confermata la formazione ufficiale. Scopri dove vedere l'incontro che inizierà alle 18. Una partita che non ci si può perdere. Non farti raccontare il primo incontro dopo la pausa nazionali <<<