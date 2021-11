Torino-Udinese / Formazioni ufficiali: Gotti sorprende tutti

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Udinese. Ecco le scelte di mister Luca Gotti e Ivan Juric

Redazione

Finalmente è tornata la Serie A. Due settimane senza Udinese sono veramente tante. Oggi, i friulani affronteranno il Torino di Ivan Juric. Entrambi i club si trovano a 14 punti in classifica. Si preannuncia un match combattuto ed equilibrato dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. I bianconeri hanno un chiaro obiettivo: tornare alla vittoria fuori casa. Infatti, i ragazzi di Gotti non vincono in trasferta dalla gara contro Lo Spezia del 12 settembre. Nel frattempo, vediamo le formazioni ufficiali della gara. Ci sono diverse sorprese.

Udinese

Mister Gotti torna alla difesa a tre. In porta nessun dubbio: c'è Silvestri. Samir ha recuperato dal problema alla caviglia e sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Inamovibili capitan Nuytinck e Rodrigo Becao. Sulle fasce agiranno Udogie e Molina. Passiamo al centrocampo ed all'attacco. Iniziano le sorprese. Non giocano né Arslan e nemmeno Jajalo. In mediana spazio al Tucu Pereyra e a Walace con il trio offensivo composto da Deulofeu, Beto e Pussetto. Success pronto ad entrare a gara in corso. Ma passiamo alle scelte di Ivan Juric.

Udinese (3-5-2): Silvestri, Samir, Nuytinck, Becao, Molina, Pereyra, Walace, Udogie, Pussetto, Deulofeu, Beto

Torino

Mister Juric schiera il solito 3-4-2-1. Davanti a Milinkovic Savic ci saranno Buongiorno, Bremer e Djidji. Sulla fascia destra, a sorpresa, non gioca Singo. Al suo posto Vojovoda, con Ola Aina sulla sinistra. Pobega e Lukic in mediana. Belotti ha vinto il ballottaggio con Sanabria e guiderà l'attacco granata. Alle sue spalle Brekalo e Praet. Il belga, fino a ieri era in dubbio. Invece, è riuscito in maniera incredibile a recuperare da un infortunio muscolare e partirà addirittura titolare. In attesa del calcio d'inizio, parliamo di calciomercato. Sono giorni bollenti. Marino pensa ad un colpo a sorpresa. Ecco di chi si tratta <<<

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic, Djidji, Bremer, Buongiorno, Vojvoda, Pobega, Lukic, Ola Aina, Brekalo, Praet, Belotti