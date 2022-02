Udinese-Torino / La fotogallery del match: ”gli episodi chiave”

Dopo un mese e mezzo, l'Udinese è tornata a conquistare i tre punti. Alla Dacia Arena è andato in scena un match duro, maschio e combattuto, in cui le due squadre non si sono risparmiate. Alla fine, sono stati decisivi la punizione di Nahuel Molina ed il rigore di Nacho Pussetto. Il team friulano sale a quota 27 punti in classifica.