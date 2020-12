Torino, Giampaolo: “L’Udinese è una squadra quadrata e viene da un buon momento”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese, il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha rilasciato alcune dichiarazioni: “La partita è ostica, l’Udinese è squadra quadrata e viene da un buon momento. Hanno fatto risultati importanti nelle ultime due trasferte. Ci siamo preparati, noi adesso siamo nella condizione di non dover guardare troppo l’avversario perché tutte le partite sono difficili. L’Udinese ha caratteristiche ben precise, dobbiamo saper attaccare e difendere con lucidità, siamo pronti”.

Felice della fiducia di Cairo? “La fiducia fa piacere ma bisogna portare a casa i risultati e per adesso non ci siamo riusciti. Dobbiamo lavorare sui troppi gol che subiamo, martedì ci siamo stati sopra un’ora, abbiamo analizzato perché abbiamo preso due gol praticamente quasi in fotocopia, dobbiamo parlare poco, perché non si vive di giustificazioni ma di fatti”.