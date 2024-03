Udinese-Torino / Granata in emergenza difesa: le ultimissime

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e si prepara al match con l'Udinese. Ecco le ultimissime

Si avvicina a grandi passi la sfida di campionato tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e il Torino di Ivan Juric . I granata cercheranno di allungare per provare a prendere l'ultimo treno Europa, mentre i bianconeri cercano tre punti che darebbero una grandissima mano nella corsa alla salvezza.

In vista del fischio d'inizio c'è un team che dal punto di vista difensivo se la sta passando sicuramente peggio dei suoi avversari e stiamo parlando del Toro. La squadra di Juric dovrà fare a meno di diversi calciatori importanti in difesa ed infatti sta cercando di fare il possibile per poter recuperare Lovato.