Torino 1-2 Udinese | Il commento del match: nel segno delle due Z

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l’Udinese e il Torino, non possiamo fare altro che passare al commento.

Primo tempo che vede subito partire fortissimo l’Udinese e la squadra bianconera con una grandissima occasione da goal arrivata con Christian Kabasele o meglio il goal di Christian Kabasele. La decisione della terna arbitrale però è stata quella di annullare la rete del momentaneo vantaggio non per il fuorigioco inizialmente sanzionato, ma per un tocco di mano successivo al colpo di testa. I bianconeri non mollano e anzi continuano la loro spinta con Zaniolo che va anche lui vicino al vantaggio, ma si infrange su Paleari. Anche il Torino ci prova con Simeone, bravo Okoye a rispondere. La prima frazione termina sullo 0-0, Passiamo al commento del secondo tempo <<<