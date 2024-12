Udinese-Torino | Inler chiaro: “Oggi è la nostra chance…”

Il Torino e l'Udinese sono pronte per questa fondamentale sfida di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli

Il Torino e l'Udinese continuano a lavorare sul campo da gioco in vista dei prossimi incontri di campionato. La sfida sta per prendere il via e a fare il punto ci ha pensato proprio il direttore dell'area tecnica: Gokhan Inler. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisivo: DAZN.