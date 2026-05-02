Torino e Udinese lavorano in vista dei prossimi match di campionato, ecco tutti i voti assegnati al termine di questo incontro di campionato
Maduka Okoye
Prestazione attenta e senza sbavature, perfetto nelle uscite e non offre alcuna chance agli avversari.
Voto: 6
Thomas Kristensen
Ha parlato apertamente di un passo in avanti nella sua carriera, se queste sono le prestazioni tutto è possibile. Calciatore che dimostra tutte le sue qualità.
Voto: 7,5
Christian Kabasele
Il difensore belga offre una prestazione di grande fattura su un bomber vero e proprio come il Cholito Simeone.
Voto: 6,5
Oumar Solet
Ottimo in fase difensiva ed anche in fase offensiva offre grandi prestazioni ed infatti è uno dei top del match odierno.
Voto: 7
Kingsley Ehizibue
Habemus esterno di fascia. Un calciatore che può mettere davvero in difficoltà tutti gli avversarie che sembra essere completamente rigenerato.
Voto: 7
Arthur Atta
Il centrocampista francese offre una prova in piena linea con quelle che sono le sue capacità. Un calciatore che ha tutto per diventare un vero e proprio protagonista.
Voto: 7
Lennon Milller
Diverse settimane che veniva messo da parte, ma adesso è arrivato il momento della sua rivincita personale. Una grande prova per un calciatore che ha tutte le qualità per essere un perno del centrocampo a partire dalla prossima stagione.
Voto: 6,5
Jakub Piotrowski
Facile, veloce e continuo. Un calciatore che oramai è un perno centrale del centrocampo dell'Udinese, ennesima grande prova.
Voto: 6
Hassane Kamara
Il difensore laterale offre un passo in avanti rispetto le ultime prove. Un po' di crescita, nonostante una stagione tutt'altro che positiva.
Voto: 6+
Nicolò Zaniolo
Calciatore che oramai è pronto per la Nazionale. Il nuovo corso deve ripartire da un talento con queste capacità. L'Udinese si gode un grande talento.
Voto: 7
Adam Buksa
Una stagione sfortunata ed il palo è la vera testimonianza. Si sbatte e si spreca per la casacca bianconera. Solo questione di tempo prima che tornerà assolutamente protagonista, le qualità le ha.
Voto: 6
Mister Kosta Runjaic
Il tecnico viaggia spedito per il suo obiettivo ed oggi da dimostrazione che la squadra sa vincere anche senza Keinan Davis. Ottimo.
Voto: 6,5
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