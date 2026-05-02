Maduka Okoye

Prestazione attenta e senza sbavature, perfetto nelle uscite e non offre alcuna chance agli avversari.

Voto: 6

Thomas Kristensen

Ha parlato apertamente di un passo in avanti nella sua carriera, se queste sono le prestazioni tutto è possibile. Calciatore che dimostra tutte le sue qualità.

Voto: 7,5

Christian Kabasele

Il difensore belga offre una prestazione di grande fattura su un bomber vero e proprio come il Cholito Simeone.

Voto: 6,5

Oumar Solet

Ottimo in fase difensiva ed anche in fase offensiva offre grandi prestazioni ed infatti è uno dei top del match odierno.

Voto: 7

Kingsley Ehizibue

Habemus esterno di fascia. Un calciatore che può mettere davvero in difficoltà tutti gli avversarie che sembra essere completamente rigenerato.

Voto: 7

Arthur Atta

Il centrocampista francese offre una prova in piena linea con quelle che sono le sue capacità. Un calciatore che ha tutto per diventare un vero e proprio protagonista.

Voto: 7

Lennon Milller

Diverse settimane che veniva messo da parte, ma adesso è arrivato il momento della sua rivincita personale. Una grande prova per un calciatore che ha tutte le qualità per essere un perno del centrocampo a partire dalla prossima stagione.

Voto: 6,5

Jakub Piotrowski

Facile, veloce e continuo. Un calciatore che oramai è un perno centrale del centrocampo dell'Udinese, ennesima grande prova.

Voto: 6

Hassane Kamara

Il difensore laterale offre un passo in avanti rispetto le ultime prove. Un po' di crescita, nonostante una stagione tutt'altro che positiva.

Voto: 6+

Nicolò Zaniolo

Calciatore che oramai è pronto per la Nazionale. Il nuovo corso deve ripartire da un talento con queste capacità. L'Udinese si gode un grande talento.

Voto: 7

Adam Buksa

Una stagione sfortunata ed il palo è la vera testimonianza. Si sbatte e si spreca per la casacca bianconera. Solo questione di tempo prima che tornerà assolutamente protagonista, le qualità le ha.

Voto: 6

Mister Kosta Runjaic

Il tecnico viaggia spedito per il suo obiettivo ed oggi da dimostrazione che la squadra sa vincere anche senza Keinan Davis. Ottimo.

Voto: 6,5