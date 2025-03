Udinese News – Interesse del Torino per un top della difesa: i dettagli

I granata bussano alla porta della famiglia Pozzo: Cairo è interessato ad un top della difesa bianconera per la prossima stagione

Non è più un segreto il valore di Jaka Bijol e l'interesse che suscita a tanti club italiani e non solo. Il difensore sloveno classe 99 è alle prese con una stagione molto intensa all'Udinese . Titolare inamovibile della retroguardia bianconera assieme a Solet, Bijol è un profilo che molte squadre anelano.

Di recente però, un altro club si è mosso per avere delle informazioni sul centrale sloveno. Il Torino è alla ricerca di un profilo giovane e di caratura moderna. Vedremo se Cairo farà un affondo per lui nelle prossime settimane in modo da anticipare la concorrenza estiva e regalare a Vanoli un centrale di livello. Le ultime di mercato: Il Napoli su Solet: la richiesta dei Pozzo è chiara