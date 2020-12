Torino, Rincon: “Non stiamo vivendo un periodo di tranquillità”

Il centrocampista del Torino, Tomas Rincon ha parlato prima del match contro l’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Siamo noi i primi a essere consapevoli del momento che stiamo vivendo, non stiamo vivendo un periodo di tranquillità, ma fa parte del percorso, bisogna meritare le cose positive nel calcio, ne siamo consapevoli e sappiamo che dobbiamo lavorare per venirne fuori. Stiamo lavorando per tirare fuori questa squadra da una posizione di classifica che non gli appartiene, servono coraggio e petto in fuori”.