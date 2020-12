Torino, Rodriguez: “L’Udinese va affrontata con coraggio e positività”

Il difensore granata Ricardo Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni a Torino Channel, dopo la sconfitta subita nel derby contro la Juventus: “Dobbiamo essere positivi e guardare avanti, facendo quello che richiede il mister. Il mio nuovo ruolo mi permette di fare il quinto, quindi mi trovo bene, ma poi sono sempre a disposizione per tutte le eventualità richieste dal mister, anche in nazionale gioco in quella posizione, che quindi conosco bene. La prossima contro l’Udinese va affrontata con coraggio e positività, io sono uno dei più grandi quindi cercherò di trasmetterlo ai ragazzi”.