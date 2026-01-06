Sfida infrasettimanale alle porte per la squadra bianconera di mister Kosta Runjaic. Match complesso contro un altro team in lotta per obiettivi simili e per trovare un'identità nel corso di questa Serie A, stiamo parlando del Torino di Marco Baroni. Domani si scende in campo ed andiamo a vedere le possibili scelte dei due tecnici: ecco le probabili formazioni di Udinese e granata.
Torino-Udinese | Runjaic vs Baroni: le probabili formazioni
Udinese (3-5-2): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Jurgen Ekkelenkamp, Jesper Karlstrom, Jakub Piotrowski, Hassane Kamara; Keinan Davis, Nicolò Zaniolo. All: Kosta Runjaic
Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Abhoukhlal; Simeone, Adams. All: Marco Baroni
