Udinese-Torino | Una settimana al match / Ad oggi giocherebbero così

Tra una settimana esatta, l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena il Torino di mister Ivan Juric. Ad oggi, le due squadre giocherebbero così: i dettagli

La prima settimana di sosta per l' Udinese è passata. Questi giorni sono stati caratterizzati da intense sedute di allenamento. Mister Gabriele Cioffi ha un chiaro obiettivo: preparare al meglio la gara contro il Torino . Il team bianconero ha un disperato bisogno della vittoria. I tre punti mancano dal match del 18 dicembre contro il Cagliari. Tuttavia, non sarà facile battere i granata. I ragazzi di Ivan Juric sembrano aver trovato la giusta quadra. Si preannuncia una partita equilibrata e combattuta. Nel frattempo, andiamo a vedere come giocherebbero, ad oggi, le due squadre. Partiamo dall'Udinese .

L'unica certezza in casa Udinese è l'assenza di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo sarà costretto a saltare il match a causa di una squalifica. Ma procediamo per gradi. In porta ci sarà Silvestri, grande protagonista del match contro il Genoa. Difesa a tre composta da Becao, Nuytinck ed uno tra Perez e Marì. Il classe 2000 tornerà dall'Argentina solamente tra il 3 e 4 febbraio. Cioffi, potrebbe quindi, optare per lo spagnolo. Stesso discorso vale per Molina e Soppy, con il francese in vantaggio per un posto da titolare. A sinistra, è pronto Udogie. Centrocampo composto da Walace, Arslan e Makengo. Pereyra spera nella convocazione. In attacco, Success dovrebbe sostituire Deulofeu. Inamovibile bomber Beto. Ma passiamo al Torino.