Udinese-Torino | Il top ed il flop: sale l’attacco, problemi in difesa

Florian Thauvin è tornato quello di inizio stagione, perché sul campo è pressoché imprendibile sotto tutti i punti di vista. Il calciatore francese è autore di una prova che ti restano negli occhi e nella memoria, visto che non ha sbagliato un pallone. Non solo lui, ma anche Lorenzo Lucca autore di una prova di primissimo livello, con l'ennesima rete che testimonia quanto la fiducia incondizionata li faccia bene.

IL FLOP

Sotto le aspettative tutto il reparto difensivo con una nota di demerito per Jaka Bijol che oramai dovrebbe essere pronto per una big, ma in realtà cade ancora in errori difensivi abbastanza grossolani. Touré rientra nei flop nonostante la rete, ma conosciamo a memoria le sue disattenzioni e i suoi momenti in cui spegne praticamente il cervello (c'è ancora tantissimo da lavorare). Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Torino <<<