Torino-Udinese 1-1 / Il top ed il flop di giornata: ennesima beffa finale

La rivincita dei secondi, questo è l'incontro di Oier Zarraga . Il calciatore che era stato bocciato dopo la primissima sfida da Andrea Sottil, è riuscito a ritrovare spazio e soprattutto ad essere decisivo. Il gol di oggi è pura poesia , visto che in una situazione di squadra al completo il ragazzo spagnolo difficilmente sarebbe sceso in campo. Bisogna sperare fortemente che la rete odierna possa dargli minuti e soprattutto fiducia, magari riportando in campo il calciatore che si era messo in mostra nel corso della primissima parte di pre season. Adesso non possiamo fare altro che passare al calciatore che ha deluso le aspettative.

Il flop

Oggi il flop va dato ad un calciatore che già nel corso della scorsa sfida aveva deluso. Sette giorni fa si era salvato solo grazie ad una giocata peggiore (quella di Martin Payero che ha portato all'espulsione senza senso). Oggi non si può fare nulla ed infatti Festy Ebosele si prende lo scettro di peggiore sul campo da gioco. L'esterno che si è sempre messo in mostra per le sue giocate e soprattutto per la sua grande velocità, oggi è sembrato sottotono. Sin dai primi minuti non è riuscito ad imporsi sulla fascia ed infatti Valentino Lazaro ha fatto di lui quello che voleva. Assieme a lui nota di demerito anche per Marco Silvestri. Altri due punti persi per colpa del suo posizionamento. Non puoi assolutamente perdere tutti i voti assegnati questo pomeriggio. Ecco le pagelle del match tra Torino ed Udinese <<<