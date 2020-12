Torino-Udinese 2-3, gara rocambolesca nel finale. Toro sotto di due, pareggio lampo e poi Nestorovski rimette le cose apposto

Finisce con la vittoria dell’Udinese una gara rocambolesca all’Olimpico Grande Torino. I bianconeri passano per 3-2 sui granata, in una gara che si era messa in discesa per la squadra di Gotti con il doppio vantaggio argentino firmato Pussetto, De Paul. Poi il ritorno del Torino, che al 66′ e al 67′ segna due gol pareggiando i conti. Due minuti più tardi ci ha pensato Nestorovski a firmare il nuovo e definitivo vantaggio dell’Udinese. Al 7’ De Paul ha la prima occasione con una conclusione al volo che termina alta sopra la traversa. Al minuto numero 24 Walace recupera palla e aziona Deulofeu, che se ne va sulla sinistra servendo Pussetto in profondità. L’ex Watford si presenta di fronte a Sirigu e batte a rete con il destro in diagonale per il vantaggio dei friulani. Al 35’ Belotti ci prova su punizione, il palone non si abbassa e il suo destro termina alto. Il secondo tempo si apre con il secondo vantaggio bianconero ancora a firma argentina. Al 54’ Pereyra tocca al limite per De Paul che arma il destro e piazza con il destro al limite dell’area di rigore, il pallone finisce in rete con Sirigu immobile e 2-0 Udinese. Al 58’ Lyanco prova da distanza notevole, Musso blocca senza problemi. Al 66’ inizia la girandola di emozioni, azionata sempre dall’Udinese, infatti questa volta la difesa friulana sbanda e da un disimpegno sbagliato di Samir, Belotti accorcia le distanze in tap-in, servito da Bonazzoli. Un minuto più tardi arriva il clamoroso pareggio del toro. Questa volta Belotti ricambia il favore a Bonazzoli servendo l’ex Sampdoria che di sinistro batte rasoterra Musso, è 2-2. Al minuto 69, l’Udinese torna avanti, ci pensa Nestorovski che servito da Pereyra si libera bene e batte Sirigu con il mancino, 3-2 per i bianconeri. All’ 84’ brivido per la squadra di Gotti, Rodriguez infatti da destra ci prova da calcio di punizione, il mancino dell’ex Milan è sul palo del portiere e centra la traversa. All’89’ Lasagna si invola in contropiede, pallone sul sinistro all’ingresso dell’area di rigore. Il suo sinistro sibila accanto al palo alla sinistra di Sirigu. La sfida finisce con la vittoria dell’Udinese che soffre nel secondo tempo il ritorno del toro, ma con la forza del gruppo riesce a vincere ancora, sono adesso 3 di fila per i friulani. Martedì allo stadio Friuli arriverà il Crotone.