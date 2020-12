Torino-Udinese, Cairo: “Ho fiducia in Giampaolo ma sono deluso dai giocatori”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni su Giampaolo ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro l’Udinese: “Ho fiducia in Giampaolo, sono deluso dai giocatori e da domenica andremo in ritiro. Giampaolo non è a rischio, purtroppo la partita è stata quella che è stata e l’avete vista. Abbiamo fatto delle buone partite, con dei progressi, ma poi purtroppo ci mancano gli ultimi minuti ed è un problema. Il gioco è importante, ma alla fine conta quello che raccogli. Il gioco va bene, ma contano i risultati. Sei punti in undici partite sono molto poche. Se le responsabilità sono dei giocatori o di Giampaolo? Io direi che è molta responsabilità dei giocatori. Intanto facciamo queste tre partite e poi per gennaio vediamo”.