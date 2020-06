Torino-Udinese, ecco le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport

Dopo il pareggio di ieri tra Torino e Parma per 1-1, i granata hanno agganciato l’Udinese in classifica. Due squadre a pari punti che si apprestano a sfidarsi nello scontro diretto di martedì 23 giugno. Ecco le le probabili formazioni del match in programma alle 21:45 secondo La Gazzetta dello Sport: ”

TORINO (3-4-3)

Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Edera, Belotti, Berenguer.

A disposiz. Ujkani, Rosati, Bremer, Djidji, Singo, Meitè, Adopo, Greco, Celesia, Millico, Zaza.

All. Longo

BALLOTTAGGI Rincon-Meitè 55%-45%

SQUALIFICATI Nessuno

DIFFIDATI Sirigu, Izzo, Lukic, Zaza

INDISPONIBILI Baselli (6 mesi), Ansaldi (10 gg), Verdi (15 gg)

UDINESE (3-5-2)

Musso; Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

A disposiz. Nicolas, Perisan, Ter Avest, De Maio, Becao, Zeegelaar, Ballarini, Jajalo, Walace, Nestorovski, Teodorczyk.

All. Gotti

SQUALIFICATI Nessuno

DIFFIDATI Ekong, Sema, De Paul, Nestorovski

INDISPONIBILI Prodl (20 gg)