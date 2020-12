Torino-Udinese, Giampaolo: “Il valore della squadra è superiore alla classifica che abbiamo””

L’allenatore del Torino, Marco Giampaolo ha parlato dopo la sconfitta contro l’Udinese. Queste ,e sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Nonostante i mancati successi precedenti ho sempre visto una squadra positiva, cosa che invece oggi non è successo. Nel primo tempo abbiamo giocato col braccino corto, nel secondo tempo la reazione è stata di pancia, veemente ma disordinata. Quindi le sensazioni non sono positive, sono sincero e diretto, avevamo perso per dettagli, oggi invece ci abbiamo messo del nostro“.

Sette sconfitti e tanti gol subiti

“La squadra per i valori che ha meriterebbe di più, è strutturata in modo particolare, ma per le qualità che ha non meriterebbe di star lì, ma lo è perché abbiamo sperperato e non ci siamo nemmeno divertiti quando abbiamo sperperato”

La sua delusione è evidente: “Ribadisco, abbiamo fatto alcune buonissime gare, oggi non mi sono piaciuti, sto lavorando dalla mattina alla sera per dare alla squadra certe sicurezze e permettergli di giocare al calcio. Poi quando è tutto perso butti il cuore oltre l’ostacolo, recuperi il match ma prendi il terzo buttando via tutto perché la reazione è stata piratesca“.

Dialogo con la società?

“Se la squadra è lì ho le mie responsabilità, per quanto riguarda il rapporto con la società è chiaro, io continuo e lavoro con serietà e professionalità. Penso all’allenamento di domani, il resto mi interessa meno“.

I giocatori che sono entrati hanno avuto un’energia diversa

“Le valutazioni le facciamo settimanalmente, chi scende in campo scende per valutazioni fatte su tanti aspetti, Zaza non stava facendo male, Bonazzoli è entrato bene, non sono questi secondo me i problemi. La squadra deve trovare la serenità giusta per fare ciò che sa, con giocatori freschi e che sentono meno il passato magari c’è più serenità“.

Vicinanza del presidente

“Ieri il presidente era a cena con noi, ha fatto un discorso molto serio per responsabilizzare i giocatori, ora tocca a noi però mettere certe cose in campo“.