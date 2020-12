Torino-Udinese, le formazioni: Pussetto-Deulofeu davanti. L’ex Bonifazi titolare nella difesa friulana

Alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino Udinese e Torino si affronteranno per l’undicesima giornata di Serie A. Luca Gotti schiera in attacco Deulofeu in coppia con Pussetto. In difesa giocherà dall’inizio l’ex granata Kevin Bonifazi. Queste le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu.

A disposizione: Scuffet, Gasparini, Makengo, Lasagna, Molina, Ter Avest, Micin, Nestorovski, Mandragora, Becao, Palumbo, Coulibaly.

Allenatore: Gotti

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Vojvoda; Zaza, Belotti.

A disposizione: Rosati, Milinkovic Savic, Bremer, Izzo, Segre, Lukic, Gojak, Edera, Bonazzoli, Murru, Vianni, Buongiorno.

Allenatore: Giampaolo