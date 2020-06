Torino-Udinese, le probabili formazioni. Ballottaggio in difesa per i friulani

Domani alle ore 21:45 riprenderà ufficialmente la stagione dell’Udinese. Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata ospitano i friulani.

TORINO: Conferma della difesa a tre per Longo, già vista nel pari contro il Parma. Lyanco potrebbe vincere il ballottaggio con Bremer accanto a Izzo e N’Koulou. E centrocampo Rincon in regia, con Lukic che supera Meite, mentre sulle fasce agiranno De Silvestri e Ola Aina. In attacco aria di bocciatura per Zaza, nel tridente insieme a Belotti e Berenguer favorito Edera. Out: Ansaldi, Baselli e Verdi.

3-4-3

Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Edera, Belotti, Berenguer



UDINESE: Solito 3-5-2 per Gotti, Musso in porta, e ben tre giocatori per una maglia nella linea difensiva accanto a Nuytinck e Troost-Ekong, ballottaggio aperto dunque tra: Samir, De Maio e Becao con il primo favorito. Centrocampo Stryger Larsen e Sema sulle fasce, Mandragora con Fofana e De Paul ai suoi fianchi. In avanti Okaka e Lasagna.

3-5-2

Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna