Torino-Udinese, le probabili formazioni: Okaka torna titolare nel 3-5-2

Alle ore 18:00 sabato 12 dicembre allo Allo stadio Olimpico Grande Torino, l’Udinese affronterà i granata in trasferta per l’undicesima giornata di Serie A. I bianconeri si presenteranno a Torino riposati, visto il rinvio del match contro l’Atalanta e potrebbero centrare la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Genoa e Lazio. Luca Gotti ritroverà Lasagna e Okaka e dovrebbe far partire titolare Walace favorito a Mandragora. La probabile formazione vedrà l’Udinese schierarsi con il classico 3-5-2 in porta Musso, la difesa sarà composta da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo dovrebbero giocare De Paul, Pereyra e Walace in regia, mentre sulle corsie esterne Stryger Larsen e Zeegelaar. In avanti il ritrovato Okaka favorito a Lasagna, in coppia con Pussetto. Il Torino di Giampaolo, dopo la sconfitta subita nel derby contro la Juventus, dovrebbe cambiare modulo e schierare un 4-3-1-2. Sirigu in porta, difesa a quattro formata da Singo, Bremer, Lyanco e Rodriguez. A centrocampo giocheranno Rincon, Linetty e Meitè invece Lukic agirà alle spalle di Belotti e Zaza. Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti.