Torino-Udinese: partita speciale per Gotti e Mandragora

Ci sono avversari che sanno trasmetterti emozioni positive o negative, tutto dipende dal ricordo che ti hanno lasciato. Il Torino è sicuramente un avversario particolare per Gotti e Mandragora, i quali sperano di esserci sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I due, contro il Toro hanno vissuto emozioni opposte: il mister esordì per la prima volta in Serie A sulla panchina bianconera, era il 20 ottobre 2019 e sostituiva lo squalificato Tudor. Il Club friulano navigava in brutti mari e aveva bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Quel giorno Gotti ottenne i 3 punti, grazie a un gol di Okaka, proprio su assist di Mandragora.

Quest’ultimo invece s’infortunò al crociato nella gara di ritorno, era il 23 Giugno 2020 e si giocava proprio all’Olimpico Grande Torino.

Per il numero 38 napoletano, che già ha fatto il suo ritorno in campo nei 23 minuti finali contro il Genoa, potrebbe arrivare la maglia da titolare. Il centrocampista potrebbe ripartire da dove tutto si era sfortunatamente interrotto, cercando però la rinascita definitiva. L’Udinese cerca la continuità nei risultati, dopo le convincenti vittorie contro Genoa e Lazio, anche se i granata hanno la pressione del risultato a tutti i costi, perché vogliono abbandonare la zona retrocessione.