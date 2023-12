Torino-Udinese | Balzaretti: “Samardzic? Laki resterà con noi a gennaio”

Il direttore dei bianconeri ha presentato la sfida contro i granata di Juric. Dichiarazioni importanti anche in ottica mercato

“Il regalo di Natale più bello sarebbe una vittoria, per la proprietà e per i tifosi. A breve avremo la risposta sullo stato della squadra. Prepariamo sempre la partita in modo che i ragazzi possano sentirsi mentalmente il più liberi possibile. L’analisi della scorsa gara è durata un giorno, poi ci siamo concentrati sul Torino”.