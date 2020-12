Torino-Udinese: sarà arbitrata da Massa

A dirigere il match di Serie A tra Torino–Udinese, in programma sabato alle ore 18, sarà l’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno Tegoni e Capaldo, quarto uomo Abbattista, al V.A.R. Irrati, che avrà come suo assistente Di Iorio.

Sono 23 i precedenti del Torino con Massa, per un bilancio di 9 successi, 6 pareggi e 8 sconfitte. L’Udinese ha incrociato Massa 16 volte, in cui ha ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. L’ultima volta che Massa ha diretto l’Udinese è stato un anno fa in Udinese–Spal 0-0.