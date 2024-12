Udinese-Torino | Vanoli: “Sono arrabbiato, oggi ci voleva furbizia”

Il Torino si prende un punto dalla trasferta al BluEnergy Stadium di Udine, ma non mancano le lamentele sotto tutti i punti di vista.

Il Torino si prende un punto dalla trasferta al BluEnergy Stadium di Udine, ma non mancano le lamentele sotto tutti i punti di vista. Ecco il parere del coach Paolo Vanoli.

Il parere sul match

"Sono soddisfatto della risposta caratteriale, non posso essere soddisfatto dei due gol presi su palla inattiva, abbiamo creato potenziali occasioni da gol non sfruttate. A volte è incredibile lo spazio che hai per tirare, cercavamo invece sempre l'ultimo passaggio. Sono arrabbiato, dobbiamo essere più scaltri, furbi, è una squadra fisicamente importante, poi ci vuole furbizia, ci vuole astuzia, furbizia"