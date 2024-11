Udinese News – Torna l’allenamento a porte aperte: la rassegna stampa

Sta per tornare l'allenamento a porte aperte per i bianconeri. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli con la rassegna

L'Udinese cerca di fare sempre più gruppo e soprattutto legare con i suoi tifosi, proprio per questo motivo domani è in programma l'ennesima sessione di allenamento a porte aperte. Un piccolo regalo per i tifosi che continuano a seguire la squadra sia in casa che in trasferta. Ecco tutti i dettagli.