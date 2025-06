Notizie Udinese – Torna il calendario per la prossima stagione! I dettagli

Il calendario della prossima verrà presentato nella giornata di oggi: andiamo a vedere le caratteristiche sui criteri nello specifico

Lorenzo Focolari Redattore 6 giugno 2025 (modifica il 6 giugno 2025 | 10:32)

Anche per quest'anno, il calendario della Serie A 2025/2026 avrà una struttura asimmetrica. La Lega di Serie A ha infatti deciso che l'ordine delle partite nel girone d'andata non sarà lo stesso di quello del ritorno. Ci sarà un intervallo minimo di 8 giornate tra le sfide di andata e ritorno contro lo stesso avversario, per rispettare il crescente numero di sovrapposizioni dovute a motivi di sicurezza, al numero crescente di partite delle competizioni europee, a eventi locali e alle necessità delle squadre, cercando di ottimizzare l'audience televisiva e la presenza del pubblico negli stadi.

I derby verranno programmati in giornate diverse e non nella prima giornata né durante il turno infrasettimanale di metà settimana (9ª giornata)”. Per quanto riguarda le partite tra le squadre impegnate nelle competizioni europee, “i club che partecipano alla Champions non si affronteranno con le squadre della Europa League e della Conference nelle giornate 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª, 35ª, che cadono tra due turni di competizioni Uefa 'back to back'. Le giornate 9ª e 19ª saranno turni infrasettimanali.

Alternanza tra casa e trasferta: le coppie coinvolte

In aggiunta, è prevista l'alternanza tra incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di squadre: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino, Fiorentina-Pisa. Alcune eccezioni sono dovute a eventi concomitanti o impedimenti che ne renderanno impossibile l'applicazione.

Assenza di sosta invernale, solo pause Fifa

Non ci sarà una pausa invernale. Il campionato 25/26, che va dal 24 agosto 2025 al 24 maggio 2026, si fermerà solo in occasione delle 4 finestre Fifa (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà nei weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio.