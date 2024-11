Udinese News – Si torna sul campo con il dubbio Kristensen: la rassegna

L'Udinese ha ripreso (con una doppia seduta) il suo percorso di preparazione ai prossimi incontri di campionato. Non dimentichiamo che la società andrà a chiudere la prossima giornata visto che la sfida con l'Empoli è in programma lunedì prossimo. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a leggere tutte le ultime sulla sfida di campionato.

L'obiettivo di mister Kosta Runjaic è quello di recuperare un calciatore fondamentale come Thomas Kristensen (viste le ultime prestazioni di Isaak Touré). Al momento il suo ritorno completo in gruppo non è ancora avvenuto e si lavora per trovare una quadra sotto tutti i punti di vista.