Il magazine "L'Udinese" torna in edicola a cadenza mensile dal prossimo 30 gennaio con Zaccheroni in copertina

Di seguito l'annuncio: "Torna in edicola il Magazine " L'Udinese" il mensile che racconta a 360 gradi l'universo bianconero. A partire da sabato 30 gennaio troverete in edicola il numero di febbraio come sempre con tante notizie, curiosità ed interviste esclusive ai grandi protagonisti del presente e del passato. Il mensile è disponibile online su store.udinese.it e nelle principali edicole del Friuli - Venezia Giulia e del Veneto orientale. Questo mese in copertina mister Alberto Zaccheroni il condottiero della prima storica qualificazione europea dell'Udinese che racconta i suoi trascorsi bianconeri con una lunga intervista esclusiva. Ti aspettiamo da sabato in edicola!".

Intanto, l'ormai ex attaccante bianconero, Kevin Lasagna, è stato ceduto in prestito biennale con obbligo di riscatto all'Hellas Verona. Questo il comunicato ufficiale dei bianconeri: "Udinese Calcio comunica la cessione in prestito biennale con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni, di Kevin Lasagna all'Hellas Verona. L'attaccante lascia il club dopo 3 stagioni e mezza in cui ha collezionato 34 gol in 126 presenze tra campionato e Coppa Italia. Kevin ha indossato la fascia di capitano del nostro club e raggiunto, grazie al suo rendimento in bianconero, la Nazionale Italiana di cui è diventato stabilmente parte nelle ultime stagioni. A Kevin, capitano di tante battaglie, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte dell'Udinese per la professionalità e la dedizione sempre dimostrate dentro e fuori dal campo per i nostri colori e le tante soddisfazioni e traguardi condivisi insieme. Ciao Kevin, buona fortuna!".