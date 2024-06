News Udinese – Torna la Nazionale ad Udine: ecco quando giocherà l’Italia

La Nazionale italiana torna in quel di Udine per una sfida importante di Nations League. Il team allenato da mister Luciano Spalletti, dopo aver conquistato (proprio nelle ultime ore) l'accesso agli ottavi di finale di questo europeo, inizia a pianificare anche il futuro più a lungo termine.

Proprio al BluEnergy Stadium scenderà sul campo da gioco sia l'Italia che l'Israele. Non dimentichiamo che l'ultima volta fu più di cinque anni fa contro la Finlandia, una sfida valida per le qualificazioni al famoso Europeo vinto in quel di Wembley. La nuova sfida è in programma il prossimo 14 Ottobre. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Arriva il primo colpo in entrata <<<