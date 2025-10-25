Manca sempre meno al calcio di inizio tra Udinese e Lecce. Alessandro Zanoli ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita in merito alle aspettative del match.
Udinese-Lecce | Zanoli: “Dobbiamo tornare a vincere…” Le parole
Il terzino destro dell’Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita con il Lecce: ecco le parole
“Il Lecce viene da tre risultati utili consecutivi, noi dobbiamo essere bravi a tornare alla vittoria. Ci servono i tre punti che sono fondamentali per il gruppo”.
"Loro giocano con la difesa a 4 quindi noi esterni potremmo trovare più spazio sulle fasce. Runjaic ci ha indicato una possibile strategia e noi dobbiamo sfruttarla al meglio".
