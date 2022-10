Notizie Udinese | Con il Toro importante ritrovare i gol degli attaccanti

Per continuare a stupire, la macchina friulana ha bisogno di ritrovare carburante dai gol dei suoi attaccanti, a secco da tre partite

Se dobbiamo trovare un neo a questa Udinese dobbiamo concentrarci soprattutto sul reparto avanzato. Non per rendimento o attitudine, si chiaro, ma sul fatto della poca proficuità degli attaccanti che adesso inizia preoccupare Sottil. Anche contro il Monza, a raddrizzare momentaneamente le sorti della gara, ci ha pensato un difensore, capace addirittura di segnare una doppietta (tra l'altro la prima in carriera per lui). Beto non segna da quattro partite, Deulofeu da tre, mentre Nestorovski e Success sono ancora quota zero. Numeri di sicuro non incoraggianti.

Partendo dall'attaccante spagnolo possiamo notare come di fatto gli manchi solo il gol. Cosa non da poco per un giocatore del suo ruolo, è vero, ma Deulofeu in campo per la squadra fa tutto. Inventa, corre e distribuisce cioccolatini a tutti i compagni: già a quota 6 assist in campionato. A livello realizzativo la sua migliore stagione l'ha vissuta proprio a Udine, l'anno scorso, quando è stato capace di mettere a segno ben 13 reti. Quest'anno, invece, il numero 10 è fermo ancora a quota uno, seppur d'autore, realizzato contro l'Atalanta.

Beto, Success e Nesto: ci aspettiamo di più — L'attaccante portoghese, dopo il mese di fuoco vissuto a settembre, non trova la via della rete dalla partita contro l'Hellas Verona. Paradossalmente da titolare fa più fatica a segnare rispetto a quando invece subentra dalla panchina, come contro Fiorentina e Sassuolo. Success lavora molto al servizio della squadra ma fino ad adesso è risultato troppo impreciso sotto porta. Mentre Nestorovski ha fin qui giocato troppo poco per potere incidere. Ora però arriva il clou prima del Mondiale e Sottil per continuare a sognare avrà bisogno dei gol dei suoi attaccanti. Sono tutti avvisati.