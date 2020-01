Tramutare la rabbia in un’impresa contro l’Inter: domenica servirà un’Udinese da battaglia

Domenica sera al Friuli si affronteranno due squadre non propriamente in salute. L’Udinese è reduce da due sconfitte, l’Inter da tre pareggi, ultimo dei quali quello casalingo contro il Cagliari, in cui ai nerazzurri sono saltati i nervi.

Al netto dei mediocri risultati recenti, la squadra di Conte è ancora in corsa per lo scudetto. E nel motore avrà – probabilmente non dall’inizio – un Eriksen in più. Più dell’ottimo danese, all’Inter tornerà utile la consapevolezza che il gap sulla Juventus è ancora colmabile.

Per questo è lecito aspettarsi, sotto l’arco dei Rizzi, una formazione arrabbiata, velenosa, desiderosa di riprendere il proprio cammino verso un obiettivo che se centrato, francamente, equivarrebbe – se non a uno intero – a una buona porzione di miracolo.

E l’Udinese? L’augurio non può che essere uno: che la squadra di Gotti sia a sua volta arrabbiata. Con sé stessa, prima di tutto: a San Siro contro il Milan ha perso nonostante la buona prestazione (alla fine, però, conta chi vince, non come), a Parma lo ha fatto giocando in maniera scialba.

Urge una reazione, servono risposte: le montagne russe sembrano essere caratteristica peculiare anche di questa stagione. L’Inter rappresenta una cartina tornasole; non agevole, ovviamente, ma utile.

Massimo Pighin