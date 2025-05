News Udinese – Trattative societaria in corso! Ecco la data di chiusura

Gino Pozzo

Per quanto riguarda la “consulenza sportiva” di Gino Pozzo nell'ambito dell’Udinese americana, si parla di un coinvolgimento che potrebbe durare fino a due anni, ma non necessariamente con Gianluca Nani, il direttore tecnico di gruppo che ha un contratto con il club friulano in scadenza il prossimo 30 giugno, mentre il suo accordo con il Watford rimarrà valido per almeno un’altra stagione. In sintesi, non è escluso l’arrivo di un altro professionista nel ruolo operativo, ma si tratta solo di dettagli per avviare il funzionamento del nuovo club. Resta aperta, in questo contesto, la questione delle quote societarie. Se inizialmente si parlava di un’Udinese americana simile al modello dell’Atalanta, con i Percassi tuttora coinvolti nel club in minoranza, ma con una significativa partecipazione azionaria, qui a Udine si potrebbe assistere a una permanenza dei Pozzo con il 20 per cento della società. Tuttavia, l’accordo per la totale acquisizione del club sarebbe già stata concluso e sarebbe legato a quella che abbiamo precedentemente definito come la matassa da districare, relativa alla rosa e alle cessioni importanti.