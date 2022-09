Sassuolo-Udinese | I tre dubbi di Dionisi per la gara contro i friulani

Alessio Dionisi arriva a questa sfida contro i friulani in totale emergenza. Infatti, dopo gli infortuni di lungo corso capitati a Traorè e Muldur, l'allenatore degli emiliani è costretto a rinunciare per un bel periodo anche a Mimmo Berardi e a Gregoire Defrel. Domenica quindi ci saranno diverse scelte obbligate, con Dionisi che però è chiamato a sciogliere più di un nodo sulla formazione. Ma andiamo per gradi.