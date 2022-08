News Udinese | I tre dubbi di Sottil: ecco chi gioca sabato

Siamo agli sgoccioli. Dopodomani l'Udinese scenderà in campo per la cinquantesima volta della sua storia in Serie A. Per la sfida è davvero tutto pronto, tranne per Sottil che ha ancora tre dubbi da fugare in vista dell'undici titolare.

Con Becao ancora ai box per la frattura del naso ricevuta in amichevole contro il Bayer Leverkusen, Sottil deve decidere chi schierare al suo posto, sapendo che non sarà facile sostituire un leader caratteriale come il brasiliano. Al momento il favorito a prenderne il posto è Adam Masina. Il laterale arrivato dal Watford ha dimostrato in questo pre campionato di adattarsi con disinvoltura al ruolo di braccetto sinistro e Sottil sembra intenzionato a riproporlo proprio in quel ruolo. Se così dovesse essere, Perez verrebbe dirottato sull'out di destra, mentre Bijol sarà il titolare al centro. Tutto questo a discapito di Nuytinck che in questo caso si accomoderebbe in panchina. Staremo a vedere nei prossimi allenamenti le indicazioni che ci arriveranno. Di seguito il secondo ballottaggio <<<